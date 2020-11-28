تيار الاصلاح الديمقراطي ينعى حكم بلعاوي

وقال التبار: "عاش المناضل بلعاوي مناضلاً ودبلوماسياً، وكان من مساعدي الرئيس الشهيد ياسر عرفات، وجمعته وقيادة التيار زمالة وعمل مشترك في مختلف مواقع العمل التنظيمي في حركة فتح والسياسي في إطار منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة

الوطنية الفلسطينية".





وأضاف" يتوجه التيار إلى عموم شعبنا بالتعازي برحيل المناضل بلعاوي، وإلى جموع الفتحاويين في كل مكان، وإلى أسرة الفقيد، سائلاً المولى تبارك وتعالى له الرحمة والمغفرة".







رام الله - دنيا الوطننعى تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح القائد الوطني والفتحاوي حكم بلعاوي عضو اللجنة المركزية السابق بحركة فتح.