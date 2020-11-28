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شؤون فلسطينية

مواجهات مع الاحتلال على الحاجز الشمالي لقلقيلية

مواجهات مع الاحتلال على الحاجز الشمالي لقلقيلية
رام الله - دنيا الوطن
اندلعت مساء اليوم السبت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين على الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية شمال الضفة
الغربية.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز تجاه المواطنين.

وتشهد مدينة قلقيلية بشكل شبه يومي مواجهات مماثلة على حواجز الاحتلال التي تحاصرها وجدار الفصل العنصري الذي يفصلها عن الأراضي المحتلة عام 48.

ويستهدف الاحتلال قلقيلية لأنها أقرب مدينة في الضفة الغربية على الساحل الفلسطيني وانطلقت منها خلال الانتفاضات السابقة عشرات عمليات المقاومة التي أوجعت الاحتلال.

ولجأ الاحتلال إلى إنشاء طوق استيطاني حول مدينة قلقيلية، صادر من أجله مساحات واسعة من الأراضي، وشق الشوارع الاستيطانية التي تصل هذه المستوطنات بالداخل المحتل، على حساب الأراضي الزراعية، بغية قطع الطريق أمام أي توسع أفقي لها مستقبلًا.

ومنذ احتلال المدينة صودر ما يقارب (30 ألف دونم)، وهي أفضل الأراضي السهلية والخصبة، وأكمل الاحتلال على أراضي المواطنين الجبلية من الجنوب والشمال والشرق بشق الطرق الالتفافية؛ لإقامة المستوطنات وتوسيعها.

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