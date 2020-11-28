مواجهات مع الاحتلال في منطقة باب الزاوية

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رام الله - دنيا الوطن

اندلعت مساء اليوم السبت، مواجهات بين قوات الاحتلال والعشرات من الشبان في منقطة باب الزاوية، بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.



وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال، أطلقت خلال المواجهات وابلاً من القنابل الغازية والصوتية والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، صوب الشبان، الذين ردوا بإلقاء الحجارة والزجاجات الفارغة، ولاحق جنود الاحتلال، ملقي الحجارة في محاولة منهم لاعتقالهم وإصابتهم.



ويقع ميدان باب الزاوية في منطقة سهلة في حضن الوادي، ويشكل مركزاً رئيساً لمدينة الخليل، ويحيط به العديد من المواقع العسكرية والتجمعات الاستيطانية، التي أقيمت بعد عملية الدبويا البطولية، التي جرت في قلب شارع الشهداء عام 1980 وقتل فيها ستة مستوطنين.



ويطبّق الاحتلال منذ 25 عامًا في منطقة مركز مدينة الخليل، سياسة فصل معلنة، تهدف إلى تمكين المستوطنين من العيش في قلب مدينة فلسطينيّة مكتظّة.



ويذكر، أن رواد البلدة القديمة في الخليل، وسكانها يعانون من تضييق الاحتلال وحواجزه الدائمة على مداخل البلدة، وإخضاعهم للتفتيش والتدقيق في هوياتهم.



ويتعرض المواطنون في منطقة شارع الشهداء لاعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين، الذين يسعون إلى تهجير السكان من منازلهم وأراضيهم، وتحويلها لبؤر استيطانية.



ووفق اتفاقية أوسلو، فإن أجزاء من الخليل، ومن بينها البلدة القديمة، وأحياء تل الرميدة والسلايمة وغيرها، تقع تحت السيطرة الإسرائيلية.



وأتاح ذلك للاحتلال فرض قيود صارمة ومشدّدة على تحرّكات المواطنين، وأقام 21 حاجزا عسكرياً دائما تخضع المواطنين حين عبورها إلى التفتيش المهين.



وتعاني مدينة الخليل من وجود أكثر من خمسين موقعاً استيطانياً يقيم بها نحو ثلاثين ألف مستوطن، يعملون على تعزيز القبضة الشاملة على المدينة.