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شؤون فلسطينية

اللجنة القطرية تباشر تغطية العجز بكميات الأكسجين السائل لمصابي (كورونا) بمستشفى الأوروبي

اللجنة القطرية تباشر تغطية العجز بكميات الأكسجين السائل لمصابي (كورونا) بمستشفى الأوروبي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير محمد العمادي، اليوم السبت: إن اللجنة باشرت ترتيبات عملية توريد كميات من الأكسجين السائل اللازم لمصابي (كورونا) في المستشفى الأوروبي بغزة.

وأضاف في بيان نشره موقع اللجنة عبر الانترنت: أن اللجنة ستبدأ خلال أيام عملية توريد وتجهيز خزان الأكسجين السائل في مستشفى غزة الأوروبي، والمصنف بأنه مستشفى الوبائيات منذ بدء انتشار جائحة (كورونا) في قطاع غزة.

وتابع العمادي: أن الكميات المقرر توريدها تكفي احتياج المستشفى لمدة أسبوعين، بتكلفة 55 ألف دولار أمريكي.

وأكد أن هذه المنحة تأتي استجابة لمناشدات وزارة الصحة بغزة حول خطورة نقص الأكسجين في مشافي القطاع، بسبب تزايد حالات الإصابات الخطيرة والحرجة بفيروس (كورونا)، والتي يتواجد معظمها في مستشفى غزة الأوروبي.

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