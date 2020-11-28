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شؤون فلسطينية

"الصحة" بغزة: الوباء بات يتغلغل بكافة مناطق القطاع والأعداد الخطيرة للمصابين بتزايد مستمر

"الصحة" بغزة: الوباء بات يتغلغل بكافة مناطق القطاع والأعداد الخطيرة للمصابين بتزايد مستمر
توضيحية
غزة - دنيا الوطن
أكدت وزارة الصحة، بغزة، أن حملاتها لتوعية المواطنين بخطورة فيروس (كورونا) مستمرة، ولن تتوقف.

وقالت الوزارة على لسان المتحدث باسمها، أشرف القدرة، في تصريحات لإذاعة (الأقصى): إن تزايد عدد الإصابات، يشي بعدم التزام المواطنين، مما حدا بوزارة الصحة، ومعها مكونات اللجنة العليا للإسعاف والطوارئ، للوقوف صفاً واحدً لرفع مستوى الوعي لدى الجمهور، بأن ما هو قائم في غزة، تفشٍ حقيقي وخطير للوباء.

وشدد على أن هذا الوباء، بات يتغلغل في كافة مناطق قطاع غزة، والأعداد الخطيرة للمصابين باتت في تزايد مستمر. 

وقال: "نحن نتحدث عن أكثر من 334 حالة مصابة تحت الرعاية السريرية بالمستشفى الأوروبي، بينهم 109 حالات خطيرة وحرجة"، مؤكداً أن "على كل مواطن أن يعي الرسالة التي أطلقتها وزارة الصحة في قطاع غزة، لرفع الوعي لدى الجمهور، وتعزيز إجراءات الوقاية والسلامة".

وأضاف القدرة: أن الإصابات التي ظهرت بين الطواقم الطبية، تؤكد أنهم يشكلون خط الدفاع الأول عن حياة المواطنين، وهنا نطلق التحية لهؤلاء الطواقم، ونترحم على الفقيد الحكيم أحمد نوفل، الذي يعمل في مركز شهداء تل السلطان برفح.

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة، بغزة، على أن هناك تعزيزاً للحماية والوقاية للأطقم الطبية، لكن مصادر نقل العدوى كثيرة، رغم الاحتياطات وإجراءات السلامة التي تتبعها هذه الأطقم.

وقال: إن المواجهة الحقيقية اليوم، هي مدى توفر الأكسجين لمرضى فيروس (كورونا)، و"أمام التزايد في الإصابات بدأنا نرفع القدرة الإنتاجية للأكسجين بمزيد من المحطات، حتى وصل اليوم إلى إنتاج 2200 لتر في الدقيقة الواحدة".

وتابع القدرة: "نبذل جهوداً استثنائية للحصول على الأكسجين، ومضاعفة الكميات المنتجة، وهناك جهود مستمرة لرفعها إلى 4700 لتر في الدقيقة الواحدة".

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