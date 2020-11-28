جنين: الشرطة تغلق 200 محل تجاري وتقبض على سبعة أشخاص لمخالفتهم حالة الإغلاق

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت الشرطة اليوم 200 محل تجاري، وقبضت على سبعة أشخاص لمخالفتهم حالة الإغلاق المعلنة من الحكومة للحد من انتشار فيروس (كورونا) في جنين .



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات الشرطة وأثناء قيامها بعمل جولات في منطقة الاختصاص لمنع حركة وتنقل المواطنين فيها، تنفيذاً لتعليمات الحكومة بحالة الإغلاق المعلنة القاضي بمنع الحركة والتنقل وعدم خروج المواطنين تخللها اغلاق 200 محل تجاري والقبض على سبعة أشخاص لمخالفتهم حالة الإغلاق.