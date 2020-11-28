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شؤون فلسطينية

الشرطة تغلق صالتي أفراح ومقهىً ومحلات تجارية بضواحي القدس

الشرطة تغلق صالتي أفراح ومقهىً ومحلات تجارية بضواحي القدس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت الشرطة وقوة مشتركة من المؤسسة الأمنية في محافظة القدس، صالتي أفراح ومقهى و10 محلات تجارية، وحررت مخالفات لعدم الالتزام بحالة الطوارئ المعلنة في بلدات شمال غرب القدس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأن شرطة ضواحي القدس وقوة مشتركة من المؤسسة الأمنية في محافظة القدس وخلال جولاتها التفقدية لقرى وبلدات شمال غرب القدس فضت حفلتين عرس داخل قاعات في بلدتي بدو وقطنة وحررت مخالفات للقائمين عليها.

كما فضت ما يزيد عن 30 شخصاً داخل مقهى في بلدة الجديرة وحرت مخالفات لصاحبه ولجميع الأشخاص المتواجدين داخله وأغلقت 10 محلات تجارية غير ملتزمة بالإغلاق وفقل لقرار الحكومة الفلسطينية.

ودعت الشرطة أصحاب صالات الأفراح والمحلات التجارية ضرورة الالتزام بعدم فتحها خلافاً لقانون الطوارئ حتى لا يعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية، وتجنب المخالفات، كذلك عدم إحراج المدعوين وتعريض الجميع لمخاطر إصابتهم بفيروس (كورونا).

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