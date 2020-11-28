هنية: عملية اغتيال زادة تعكس عقلية إجرامية تستبيح القتل بوضح النهار وبشكل سافر

إسماعيل هنية

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رام الله - دنيا الوطن

عزى إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم السبت، باغتيال العالم الإيراني، محسن فخري زادة.



وأدان هينة خلال اتصال هاتفي وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف جريمة الاغتيال الآثمة، معبرًا عن التضامن مع الجمهورية الإسلامية أمام هذا الحدث الجلل.



وقال: إن عملية الاغتيال تعكس عقلية إجرامية تستبيح القتل في وضح النهار وبشكل سافر، وفق ما نقل موقع حركة (حماس) الرسمي.



هنية: سياسة الاغتيالات كما أنها لم تنجح مع المقاومة في فلسطين فإنها ستفشل مع الجمهورية الإسلامية وعموم الأمة ومحور المقاومة، وتعكس فقط طبيعة القائمين عليها الخارجين على كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.