دولي

تركيا تسجل حصيلة يومية قياسية بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

تركيا تسجل حصيلة يومية قياسية بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت تركيا اليوم السبت، رقماً قياسياً جديداً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).

يأتي ذلك سجلت وزارة الصحة في البلاد، 182 حالة وفاة، و30103 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.

وهذه الأرقام تشير إلى حصيلة يومية قياسية تشهدها البلاد مقارنة مع ما سجل سابقا.

وأوضحت الوزارة أنه تم شفاء 3611 حالة، ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس (كورونا) إلى 396227 ألفا.



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