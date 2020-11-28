غداً الأحد.. انتظام العمل بجميع المحاكم النظامية في المحافظات الشمالية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت السلطة القضائية، اليوم السبت، عن انتظام العمل في كافة المحاكم النظامية بمختلف درجاتها في المحافظات الشمالية، اعتباراً يوم غد الأحد.



وقرر رئيس محكمة بداية وصلح رام الله، القاضي وسام السلايمة، الإبقاء على إغلاق دائرة الكاتب العدل إغلاقا تاما، واستمرار العمل بالحد الأدنى في دائرة التنفيذ /استرداد أوامر الحبس/، وفقا لمستجدات طرأت نهاية الأسبوع، على أن ينتظم العمل في باقي مرافق المحكمة كالمعتاد.



ودعت السلطة القضائية كل من يرتاد المحاكم، إلى الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة، لمنع نقل عدوى فيروس (كورونا)، وتجنب العودة إلى الإغلاقات الكلية أو الجزئية للمحاكم.