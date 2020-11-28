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شؤون فلسطينية

رئيس الوزراء ينعى حكم بلعاوي

رام الله - دنيا الوطن
نعى رئيس الوزراء د. محمد اشتية القائد الوطني الكبير حكم بلعاوي الذي وافته المنية اليوم السبت عن عمر ناهز (82 عاماً).

وقال رئيس الوزراء: "أنعى باسمي وباسم الحكومة إلى شعبنا الفلسطيني بالوطن والشتات القائد والمناضل والمثقف الثوري والسياسي حكم بلعاوي، الذي رحل اليوم تاركًا أثرًا كبيرا في تاريخ نضال شعبنا ومسيرته نحو التحرر".

 وتابع رئيس الوزراء: "بلعاوي خدم فلسطين وقضيتها العادلة بلا كلل او ملل خلال مسيرته الطويلة إلى جانب القائد الراحل ابو عمار والرئيس ابو مازن، في حركة فتح كعضو لجنة مركزية وأمين سر، وفي منظمة التحرير كممثل لفلسطين في عدة دول ومنظمات ومسؤول عن أجهزة الامن وفي السلطة الوطنية كوزير داخلية ونائب في المجلس التشريعي وغيرها".

 واختتم رئيس الوزراء: "نودع بقلوب مؤمنة وبحزن شديد قائدا ومناضلا عايش الثورة الفلسطينية منذ بدايتها واسهم فيها وكتب عنها واختلط تاريخه بتاريخها. رحم الله حكم بلعاوي واسكنه فسيح جناته والهم عائلته الصبر والسلوان".

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