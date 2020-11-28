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شؤون فلسطينية

سلفيت: قرار بإغلاق تسع مدارس في المحافظة لمدة 14 يوماً

سلفيت: قرار بإغلاق تسع مدارس في المحافظة لمدة 14 يوماً
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قرر محافظ سلفيت عبد الله كميل، اليوم السبت، إغلاق تسع مدارس في محافظة سلفيت لمدة 14 يوماً، بسبب اكتشاف اصابات بفيروس (كورونا).

وأوضح كميل في بيان صدر عنه، نشرته محافظة سلفيت عبر صفحتها على (فيسبوك)، أنه بعد التشاور مع مدير عام التربية والتعليم ومدير الصحة في المحافظة، ولما تقتضيه مصلحة الطلبة وحرصا على سلامتهم، تقرر إغلاق مدارس: بنات بديا الأساسية، وبنات سلفيت الثانوية، وذكور كفل حارس الثانوية، وبنات كفل حارس الثانوية، وبنات زيتا جماعين الثانوية، وبنات بديا الثانوية، وذكور سرطة الثانوية، والإسبانية الأساسية في سلفيت، وروضة النجوم النموذجية /من تاريخ الإغلاق.

وأفاد بأنه تم إغلاق ثلاث شعب صفية في المدارس التي يوجد فيها اصابات لمدة 14 يوما وهي: فرخة الأساسية المختلطة، وذكور بديا الاساسية العليا، وبنات رافات الثانوية، وبنات ديربلوط الثانوية.

وأضاف أنه تقرر اغلاق مدارس لمدة 24 ساعة لحين خروج نتائج الفحوصات وهي: ذكور زيتا، وجماعين الثانوية، وبنات مرده الثانوية، وذكور كفل حارس الأساسية، وذكور ياسوف/اسكاكا الثانوية.

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