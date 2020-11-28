الرئيس عباس ينعى عضو مركزية فتح الأسبق حكم بلعاوي

الرئيس عباس وحكم بلعاوي - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

نعى الرئيس محمود عباس، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الأسبق، حكم بلعاوي، الذي انتقل إلى جـوار ربه اليوم السبت، عن عمر ناهز (82 عاماً).



وأثنى الرئيس على مناقب المناضل الوطني الكبير، الذي أفنى حياته في الدفاع عن حقوق شعبنا والنضال من اجل الحرية والاستقلال.



وأعرب الرئيس عن تعازيه الحارة لعائلة الفقيد ولابناء شعبنا واحرار العالم، سائلا، المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



ولد بلعاوي في قرية بلعا بمحافظة طولكرم شمال غرب الضفة، وانضم الى صفوف حركة فتح والحركة الوطنية منذ البدايات.



أنهى خدمته في ليبيا كنائب لممثل منظمة التحرير الفلسطينية لينتقل إلى تونس ممثلا للمنظمة فيها في نفس الوقت الذي انتقلت فيه قيادة المنظمة إلى العاصمة التونسية بعد خروجها من لبنان.



وفي عام 1989 انتخب بلعاوي عضوا في اللجنة المركزية لحركة "فتح" بعد عضويته في المجلس الثوري لعدة سنوات.



وبعد عودته إلى أرض الوطن عام 1994، انضم إلى عضوية أمانة مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس الراحل ياسر عرفات.



وكان الراحل سكرتيرًا لمجلس الأمن القومي الفلسطيني بين عامي 1994 و1996، وانتخب عضوا في المجلس التشريعي عن محافظة طولكرم عام 1996، وشغل منصب الأمين العام لمجلس الوزراء برتبة وزير في الفترة ما بين 30/4-7/10/2003، ووزيرا للداخلية في الفترة ما بين 12/11/2003 وحتى 24/2/2005، 2003، وتقلد العديد من المناصب القيادية.



وقلد الرئيس محمود عباس، المناضل بلعاوي، وسام النجمة الكبرى لوسام القدس، تقديراً لدوره النضالي المتميز، وتثميناً لمسيرته الوطنية المخلصة من أجل الدفاع عن حقوق شعبه وقضيته العادلة.