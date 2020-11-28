الصحة الأردنية: تسجيل 56 وفاة و3108 إصابات جديدة بـ(كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم السبت، تسجيل 56 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 2,626 وفاة.



ووفق الايجاز الصحفي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، فقد سجلت 3108 إصابة، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 210,709، بينهم 464 إصابة في العناية المكثفة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.