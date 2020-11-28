مديرية التربية والتعليم ببيت لحم تقرر إغلاق أربع مدارس بسبب فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قررت مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم، اليوم السبت، اغلاق أربع مدارس، وتحويلها للتعليم الالكتروني بسبب ظهور إصابات بفيروس (كورونا).



وأفادت مديرية التربية والتعليم في بيت لحم لمراسلنا، أنه تقرر إغلاق مدارس: بنات التشيلي المختلطة في مدينة بيت جالا، حتى نهاية الاسبوع الجاري، وبنات الخضر الثانوية لمدة 48 ساعة، وبنات تقوع الثانوية، وبنات مسقط الثانوية في بلدة الدوحة لمدة 48 ساعة نتيجة انتشار الفيروس بين المعلمات والطالبات، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



واضافت ان هذا الإجراء يأتي لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي، لحصر دائرة المخالطين، وأخذ العينات والمسوحات للحد من انتشار الفيروس.