الاقتصاد بغزة تصدر بياناً حول معلومات منع دخول الألبان للقطاع

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رام الله - دنيا الوطن

نفت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، مساء اليوم السبت، ما يتم تداوله من معلومات حول عدم استيراد الألبان ومنع دخولها إلى قطاع غزة.



وأكدت الوزارة في بيان لها، مساء اليوم السبت، أنها لم تصدر منعاً بهذا الخصوص، وأن أي منع يصدر بقرار من وكيل الوزارة.



وأشارت إلى أن هناك اجتماع مع بعض أصحاب مصانع وموردي الألبان في قطاع غزة طالبوا خلاله بالحد من منتجات الألبان المستوردة.



وأكدت الوزارة، أنها وعدت بدراسة دخول الالبان إلى قطاع غزة، نافية في الوقت ذاته اتخاذها أي قرار بمنع الاستيراد.



يشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت في وقت سابق، معلومات حول منع حركة حماس، إدخال الألبان والمنتجات الوطنية من المحافظات الشمالية الى قطاع غزة، وهذا ما نفته وزارة الاقتصاد بغزة.