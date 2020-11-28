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الصحة السعودية تسجل أدنى عدد إصابات يومية بـ(كورونا) منذ أوائل أبريل

الصحة السعودية تسجل أدنى عدد إصابات يومية بـ(كورونا) منذ أوائل أبريل
رام الله - دنيا الوطن
شهدت مؤشر الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) في المملكة العربية السعودية تراجعا إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من سبعة أشهر.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، عن تسجيل 220 إصابة جديدة بالفيروس التاجي الذي يسبب مرض كوفيد-19" (مقابل 302 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أدنى حصيلة منذ السادس من نيسان/ أبريل عندما تم رصد 203 إصابات، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 13 حالة وفاة (مقابل 17 وفاة في اليوم السابق)، فيما تماثل 401 مصاب للشفاء.

وبذلك أصبح إجمالي عدد الإصابات بـ(كورونا) التي سجلت في السعودية منذ بداية الجائحة 356911 إصابة مؤكدة، منها 5870 حالة وفاة، و346023 حالة شفاء، و5018 حالة نشطة، بما فيها 675 مريضا في حالة حرجة.

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