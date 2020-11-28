الصحة بغزة: عدد الحالات التي تحتاج لرعاية طبية بالمستشفيات 334 حالة

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، أن الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفيات، بلغت 334 حالة، بدرجات خطورة مختلفة وتشكل نسبة اشغال 66 % من القدرة السريرية المخصصة لمرضى كوفيد 19.



وأشارت الوزارة في تصريح لها، مساء اليوم السبت، إلى أن الحالات الخطيرة والحرجة، بلغت اليوم، 109 حالة، وتشكل نسبة اشغال 72 % من اسرة العناية المخصصة لمرضى كوفيد 19 والعدد مرشح للزيادة.