الصحة بغزة: عدد الحالات التي تحتاج لرعاية طبية بالمستشفيات 334 حالة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، أن الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفيات، بلغت 334 حالة، بدرجات خطورة مختلفة وتشكل نسبة اشغال 66 % من القدرة السريرية المخصصة لمرضى كوفيد 19.
وأشارت الوزارة في تصريح لها، مساء اليوم السبت، إلى أن الحالات الخطيرة والحرجة، بلغت اليوم، 109 حالة، وتشكل نسبة اشغال 72 % من اسرة العناية المخصصة لمرضى كوفيد 19 والعدد مرشح للزيادة.
أكدت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، أن الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفيات، بلغت 334 حالة، بدرجات خطورة مختلفة وتشكل نسبة اشغال 66 % من القدرة السريرية المخصصة لمرضى كوفيد 19.
وأشارت الوزارة في تصريح لها، مساء اليوم السبت، إلى أن الحالات الخطيرة والحرجة، بلغت اليوم، 109 حالة، وتشكل نسبة اشغال 72 % من اسرة العناية المخصصة لمرضى كوفيد 19 والعدد مرشح للزيادة.
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