شؤون فلسطينية

شاهد: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

شاهد: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم السبت، تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) المستجد، وذلك بعد تسجيل إصابات جديدة.

وبحسب الخارطة التي نشرتها الوزارة، فإن إجمالي المصابين بالفيروس بين المواطنين في مختلف مناطق القطاع، وصل إلى 19160 إصابة.


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