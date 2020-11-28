فتوح: على المجتمع الدولي محاسبة اسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

طالب روحي فتوح، المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، المجتمع الدولي بضرورة العمل على لجم اسرائيل ومحاسبتها على انتهاكها وعدم احترامها لقرارات الامم المتحدة والقانون الدولي وإستمرارها في سياسة التوسع الاستيطاني بالأراضي الفلسطينية.



وقال فتوح في تصريح له اليوم: "إن سياسة بناء المستوطنات وتوسعها على حساب ممتلكات الفلسطينين غير قانونية، وتقوض امكانية حل الدولتين، وأن إصرار حكومة نتنياهو على بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية، ومواصلة جرائمها الممنهجة بحق المقدسيين بشكل خاص، والتي تهدف الى إفراغ المدينة من سكانها واعطاء الحق للمستوطنين بالتوسع والاستيلاء على مملكاتهم، ما هو الا انتهاكا فاضحا للقانون الدولي، ولقرار مجلس الامن الدولي 2334 ، والذي ينص على مطالبة اسرائيل بوقف الاستيطان وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية".



وأضاف فتوح ": إن محاولات ادارة ترامب الامريكية بإعطاء الضوء الاخضر في شرعنة للاستيطان الاسرائيلي، هو إعتداء على الشرعية الدولية، ويتعارض مع ميثاق الامم المتحدة، وغطاءً لتغول المستوطنين واعتداءاتهم شبه اليومية على المواطنين الفلسطينين وممتلكاتهم".



وشدد فتوح على مطالبة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية، بالاسراع في إتخاذ إجراءات على أرض الواقع، وفرض عقوبات على اسرائيل، لوضع حدا لسياساتها والتي تشكل غطاءً لممارسات المستوطنين.