شؤون فلسطينية

فتوح: على المجتمع الدولي محاسبة اسرائيل

فتوح: على المجتمع الدولي محاسبة اسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
طالب روحي فتوح، المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، المجتمع الدولي بضرورة العمل على لجم اسرائيل ومحاسبتها على انتهاكها وعدم احترامها لقرارات الامم المتحدة والقانون الدولي وإستمرارها في سياسة التوسع الاستيطاني بالأراضي الفلسطينية.

وقال فتوح في تصريح له اليوم: "إن سياسة بناء المستوطنات وتوسعها على حساب ممتلكات الفلسطينين غير قانونية، وتقوض امكانية حل الدولتين، وأن إصرار حكومة نتنياهو على بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية، ومواصلة جرائمها الممنهجة بحق المقدسيين بشكل خاص، والتي تهدف الى إفراغ المدينة من سكانها واعطاء الحق للمستوطنين بالتوسع والاستيلاء على مملكاتهم، ما هو الا انتهاكا فاضحا للقانون الدولي، ولقرار مجلس الامن الدولي 2334 ، والذي ينص على مطالبة اسرائيل بوقف الاستيطان وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية".

وأضاف فتوح ": إن محاولات ادارة ترامب الامريكية بإعطاء الضوء الاخضر في شرعنة للاستيطان الاسرائيلي، هو إعتداء على الشرعية الدولية، ويتعارض مع ميثاق الامم المتحدة، وغطاءً لتغول المستوطنين واعتداءاتهم شبه اليومية على المواطنين الفلسطينين وممتلكاتهم".

وشدد فتوح على مطالبة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية، بالاسراع في إتخاذ إجراءات على أرض الواقع، وفرض عقوبات على اسرائيل، لوضع حدا لسياساتها والتي تشكل غطاءً لممارسات المستوطنين.

أخبار ذات صلة

الاقتصاد: حركة حماس تمنع دخول المنتجات الوطنية لغزة وندعوها للتراجع عن قرارها

الاقتصاد: حركة حماس تمنع دخول المنتجات الوطنية لغزة وندعوها للتراجع عن قرارها

الصحة بغزة: عدد الحالات التي تحتاج لرعاية طبية بالمستشفيات 334 حالة

الصحة بغزة: عدد الحالات التي تحتاج لرعاية طبية بالمستشفيات 334 حالة

سفير الكويت غير المقيم بفلسطين: الكويت ستبقى دائما مع الحق والقضية الفلسطينية

سفير الكويت غير المقيم بفلسطين: الكويت ستبقى دائما مع الحق والقضية الفلسطينية

سفير فلسطين بالقاهرة: مبادرة الرئيس للسلام فتحت افاقا جديدة امام العمل الدولي

سفير فلسطين بالقاهرة: مبادرة الرئيس للسلام فتحت افاقا جديدة امام العمل الدولي

سفير تونس بفلسطين: التضامن مع الشعب الفلسطيني ليس مرتبطاً بيوم وسيظل متواصلاً

سفير تونس بفلسطين: التضامن مع الشعب الفلسطيني ليس مرتبطاً بيوم وسيظل متواصلاً

شاهد: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

شاهد: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

وصول موكب حارس الاراضي المقدسة الى بيت لحم

وصول موكب حارس الاراضي المقدسة الى بيت لحم

عشراوي: يجب ترجمة التضامن مع شعبنا إلى خطوات عملية وملموسة على الأرض

عشراوي: يجب ترجمة التضامن مع شعبنا إلى خطوات عملية وملموسة على الأرض

التعليقات

الدنيا حكايات

السلطة.. ما بين قاتل أبو عمار وقطع رواتب الموظفين

السلطة.. ما بين قاتل أبو عمار وقطع رواتب الموظفين

شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: عدد الحالات التي تحتاج لرعاية طبية بالمستشفيات 334 حالة

الصحة بغزة: عدد الحالات التي تحتاج لرعاية طبية بالمستشفيات 334 حالة

سفير الكويت غير المقيم بفلسطين: الكويت ستبقى دائما مع الحق والقضية الفلسطينية

سفير الكويت غير المقيم بفلسطين: الكويت ستبقى دائما مع الحق والقضية الفلسطينية

وصول موكب حارس الاراضي المقدسة الى بيت لحم

وصول موكب حارس الاراضي المقدسة الى بيت لحم

عشراوي: يجب ترجمة التضامن مع شعبنا إلى خطوات عملية وملموسة على الأرض

عشراوي: يجب ترجمة التضامن مع شعبنا إلى خطوات عملية وملموسة على الأرض

شاهر سعد: المجتمع الدولي مُطالب بنقل تضامنه مع شعبنا من الأقوال للأفعال

شاهر سعد: المجتمع الدولي مُطالب بنقل تضامنه مع شعبنا من الأقوال للأفعال

خطيب الأقصى يُحذر من مخططات الاحتلال ويدعو لحملة إعلامية عالمية

خطيب الأقصى يُحذر من مخططات الاحتلال ويدعو لحملة إعلامية عالمية

(حماية) يطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال وإجباره على الالتزام بقواعد حقوق الإنسان

(حماية) يطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال وإجباره على الالتزام بقواعد حقوق الإنسان

مجلس علماء فلسطين يُدين اغتيال الشهيد د. محسن فخري زادة

مجلس علماء فلسطين يُدين اغتيال الشهيد د. محسن فخري زادة

منوعات

بعد اتهامها استغلال اسم والدتها..ابنة هيفاء وهبي ترد &#34;ما استخدمت شي من امك&#34;

بعد اتهامها استغلال اسم والدتها..ابنة هيفاء وهبي ترد "ما استخدمت شي من امك"

مي العيدان تصف الفنان أحمد بدير بـ&#34;الأقرع&#34;وابنته ترد

مي العيدان تصف الفنان أحمد بدير بـ"الأقرع"وابنته ترد

شاهد: إبنة أصالة تصل لوكالة الفضاء الأمريكية(ناسا)

شاهد: إبنة أصالة تصل لوكالة الفضاء الأمريكية(ناسا)

شاهد: كريم عبد العزيز ينافس ياسمين صبري بسعر ساعته

شاهد: كريم عبد العزيز ينافس ياسمين صبري بسعر ساعته

نسرين طافش تستعرض نعم الله عليها بكأس رقائق الذهب

نسرين طافش تستعرض نعم الله عليها بكأس رقائق الذهب

علاء مبارك يقدم اقتراحًا لـ &#34;محمد رمضان&#34; لإنهاء أزمة التطبيع

علاء مبارك يقدم اقتراحًا لـ "محمد رمضان" لإنهاء أزمة التطبيع

شاهد: ملابس نورهان شعيب تعرضاها للإحراج

شاهد: ملابس نورهان شعيب تعرضاها للإحراج

شاهد: (بالبنط العريض) تقترب من 300مليون مشاهد بوقت قياسي

شاهد: (بالبنط العريض) تقترب من 300مليون مشاهد بوقت قياسي

شقيقة محمد رمضان &#34;تُطبطب&#34; عليه بعد أزمة التطبيع

شقيقة محمد رمضان "تُطبطب" عليه بعد أزمة التطبيع

بشرى تطلب أغرب (شبكة خطوبة) ممكن أن تحصل عليها العروس

بشرى تطلب أغرب (شبكة خطوبة) ممكن أن تحصل عليها العروس

عربي

الحكومة المصرية توضح حقيقة إغلاق كافة المساجد تحسباً للموجة الثانية لفيروس (كورونا)

الحكومة المصرية توضح حقيقة إغلاق كافة المساجد تحسباً للموجة الثانية لفيروس (كورونا)

السلطات العراقية ترفع قدراتها استعداداً للانتخابات المبكرة

السلطات العراقية ترفع قدراتها استعداداً للانتخابات المبكرة

المغرب يعتزم مناقشة لقاح (سبوتنيك V)

المغرب يعتزم مناقشة لقاح (سبوتنيك V)

(رويترز): الملك سلمان لم يُبلغ بزيارة نتنياهو &#34;السرية&#34; للسعودية

(رويترز): الملك سلمان لم يُبلغ بزيارة نتنياهو "السرية" للسعودية