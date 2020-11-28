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الحكومة المصرية توضح حقيقة إغلاق كافة المساجد تحسباً للموجة الثانية لفيروس (كورونا)

الحكومة المصرية توضح حقيقة إغلاق كافة المساجد تحسباً للموجة الثانية لفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
انتشرت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن صدور قرار بإغلاق كافة المساجد في مصر، تحسبا للموجة الثانية من فيروس (كورونا).

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري بالتواصل مع وزارة الأوقاف، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لصدور أي قرارات بإغلاق كافة المساجد، مُشددةً على أن قرار فتح المساجد لكافة الصلوات مازال سارياً دون تغيير وتحت إشراف مديريات الأوقاف بكل محافظة، مشيرة إلى الالتزام التام بتطبيق كافة التدابير الاحترازية والوقائية، مع استمرار حملات نظافة وتعقيم جميع المساجد، كما يتم اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه من تثبت مخالفته من المكلفين بمتابعة تنفيذ الإجراءات، أو تهاونه في تطبيقها، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وفي سياق متصل، فإنه يجري التحذير لجميع العاملين في الوزارة والمساجد والأئمة والخطباء بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس (كورونا)، مع توجيه وحث المصلين بالالتزام بهذه الضوابط، وإحضار المصلى الشخصي، وعدم السماح لأي مصل دخول المساجد دون ارتداء كمامة، فضلاً عن التشديد على العاملين بالتأكيد على وضوح علامات التباعد بين المصلين، وعدم فتح دورات المياه، هذا إلى جانب اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أي من تثبت مخالفته للإجراءات أو تهاونه في تطبيقها في نطاق ما كلف به، وكذلك من يثبت عدم ارتدائه للكمامة في مقر عمله، وفي حال عدم التزام المصلين في أي مسجد بالضوابط المعلنة سيتم غلق المسجد على الفور ومعاقبة المسؤول عن المخالفة.

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