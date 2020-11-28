المغرب يعتزم مناقشة لقاح (سبوتنيك V)

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رام الله - دنيا الوطن

صرح وزير الصحة المغربي، خالد آيت الطالب، بأنه يخطط لمناقشة لقاح فيروس (كورونا)، (سبوتنيك V) مع نظيره الروسي ميخائيل موراشكو، الأسبوع المقبل.



وقال الوزير المغربي، اليوم السبت: "فيما يتعلق بلقاح (سبوتنيك V) الروسي، قابلت مؤخراً ممثلاً عن الشركة المصنعة بالمغرب شخصياً، والآن أخطط للتحدث مع وزير الصحة الروسي الأسبوع المقبل؛ لمناقشة مسألة اللقاح ذي الناقلين ضد فيروس (كورونا)، الذي طوره مركز الأبحاث الروسي، غاماليا"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



ووقعت روسيا على اتفاقيات نقل التكنولوجيا لإنتاج لقاح (Sputnik V) إلى الهند وكوريا الجنوبية، والمفاوضات جارية مع الصين وبيلاروس، وذكر وزير الصحة الروسي موراشكو، إن خبراء من فرنسا وبيلاروس، قد وصلوا إلى موسكو للتعرف على تكنولوجيا إنتاج اللقاح.



ووفقاً لموراشكو، أجريت تجارب سريرية للقاح (Sputnik V) الروسي في بيلاروس، والبلاد في طريقها إلى التسجيل، وقدِم ممثلو فرنسا فقط للتقييم.