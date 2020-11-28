شؤون فلسطينية

المباحث العامة برفح تكشف قضية نصب بقيمة 12 ألف دولار

المباحث العامة برفح تكشف قضية نصب بقيمة 12 ألف دولار
رام الله - دنيا الوطن
كشفت المباحث العامة في الشرطة الفلسطينية، بمحافظة رفح "قسم مباحث تل السلطان" قضية نصب واحتيال بقيمة (12) ألف دولار. 

وأوضح رئيس قسم مباحث تل السلطان، النقيب نائل بشير، أن القسم تلقى تكليفاً من النيابة العامة، بالبحث والتحري عن واقعة النصب والاحتيال التي تعرض لها المشتكي (ن. د) حول مبلغ قيمته (12) ألف دولار، بحسب ما جاء على موقع وزارة الداخلية والأمن الوطني الإلكتروني. 

وأشار بشير إلى قيام المباحث على الفور، بجمع المعلومات وبالبحث والتحري حول الواقعة، واستدعاء االمشكو ضده (ر. ش) وبالتحقيق معه، اعترف بقيامه بعملية النصب. 

وأضاف: أقر المشتبه به باستلامه مبلغ (12) ألف دولار من المشتكي، مقابل شراء قطع دراجات نارية غير متوفرة بقطاع غزة"، مؤكداً أنه تم إحالة القضية لمفتش التحقيق؛ لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

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