(حماية) يطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال وإجباره على الالتزام بقواعد حقوق الإنسان



وواصلت سلطات الاحتلال من اعتداءاتها على التظاهرات الأسبوعية التى تخرج في الضفة الغربية بشكل أسبوعي، هي تظاهرات سلمية شعبية تطالب بحقوق الشعب المنتهكة وتعبر عن رفضها لجرائم الاحتلال.



واستعرض المركز ما وثقته كاميرات الصحفيين شرق رام الله مساء أمس الجمعة الموافق 27/11/2020 م أقدم جنود الاحتلال على إطلاق الرصاص الحي بشكل منظم وممنهج تجاه متظاهرين سلميين، مما أدى لإصابة فتى فلسطيني، حيث ظهرت تلك الكاميرات ابتهاج جنود الاحتلال بإصابة ذلك الفتى، تواصل وسائل الإعلام الإسرائيلية على مختلف أنواعها "مسموعة، مقروءة، مرئية" سياستها التحريضية العنصرية الموجهة ضد الفلسطينيين والقيادة الفلسطينية على وجه الخصوص، والتي تهدف من خلالها لحشد الرأي العام العالمي ضد الفلسطينيين، ومحاولة كسب التعاطف والتأييد الدولي.



وحذر من خطورة الخطاب الإعلامي الإسرائيلي العنصري المنظم والممنهج الموجهة ضد الفلسطينيين عموماً، ويُذكر بأنه طوال عقود مضت وسلطات الاحتلال وأجهزتها المختلفة تنتهج سياسة التحريض ضد الفلسطينيين وهذا ما اظهرته الكاميرات على وجوه الجنود، وفرحتهم بإراقة الدم الفلسطيني.



وطالب المركز المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال، وإجبارها على الإذعان لرغبة المجتمع الدولي والمتمثلة في أن يسود الأمن والسلام سائر البلدان، وتشكيل لجنة تحقيق بالحادث.

رام الله - دنيا الوطنحذر مركز (حماية) لحقوق الإنسان، ومن خلال رسالة، بعت بها لكل من: رئيس مجلس حقوق الإنسان، ومنظمة (يونيسف) والمقرر الخاص لحقوق الإنسان، وعدة منظمات وشخصيات حقوقية وأممية، يوضح من خلالها السياسة التي تنهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال الفلسطينيين المشاركون بالمظاهرات السلمية، ويطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال، وإجباره على الإذعان لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان.