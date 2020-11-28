شؤون فلسطينية

(حماية) يطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال وإجباره على الالتزام بقواعد حقوق الإنسان

(حماية) يطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال وإجباره على الالتزام بقواعد حقوق الإنسان
رام الله - دنيا الوطن
حذر مركز (حماية) لحقوق الإنسان، ومن خلال رسالة، بعت بها لكل من: رئيس مجلس حقوق الإنسان، ومنظمة (يونيسف) والمقرر الخاص لحقوق الإنسان، وعدة منظمات وشخصيات حقوقية وأممية، يوضح من خلالها السياسة التي تنهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال الفلسطينيين المشاركون بالمظاهرات السلمية، ويطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال، وإجباره على الإذعان لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وواصلت سلطات الاحتلال من اعتداءاتها على التظاهرات الأسبوعية التى تخرج في الضفة الغربية بشكل أسبوعي، هي تظاهرات سلمية شعبية تطالب بحقوق الشعب المنتهكة وتعبر عن رفضها لجرائم الاحتلال.

واستعرض المركز ما وثقته كاميرات الصحفيين شرق رام الله مساء أمس الجمعة الموافق 27/11/2020 م أقدم جنود الاحتلال على إطلاق الرصاص الحي بشكل منظم وممنهج تجاه متظاهرين سلميين، مما أدى لإصابة فتى فلسطيني، حيث ظهرت تلك الكاميرات ابتهاج جنود الاحتلال بإصابة ذلك الفتى، تواصل وسائل الإعلام الإسرائيلية على مختلف أنواعها "مسموعة، مقروءة، مرئية" سياستها التحريضية العنصرية الموجهة ضد الفلسطينيين والقيادة الفلسطينية على وجه الخصوص، والتي تهدف من خلالها لحشد الرأي العام العالمي ضد الفلسطينيين، ومحاولة كسب التعاطف والتأييد الدولي.

وحذر من خطورة الخطاب الإعلامي الإسرائيلي العنصري المنظم والممنهج الموجهة ضد الفلسطينيين عموماً، ويُذكر بأنه طوال عقود مضت وسلطات الاحتلال وأجهزتها المختلفة تنتهج سياسة التحريض ضد الفلسطينيين وهذا ما اظهرته الكاميرات على وجوه الجنود، وفرحتهم بإراقة الدم الفلسطيني.

وطالب المركز المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال، وإجبارها على الإذعان لرغبة المجتمع الدولي والمتمثلة في أن يسود الأمن والسلام سائر البلدان، وتشكيل لجنة تحقيق بالحادث.

أخبار ذات صلة

وصول موكب حارس الاراضي المقدسة الى بيت لحم

وصول موكب حارس الاراضي المقدسة الى بيت لحم

عشراوي: يجب ترجمة التضامن مع شعبنا إلى خطوات عملية وملموسة على الأرض

عشراوي: يجب ترجمة التضامن مع شعبنا إلى خطوات عملية وملموسة على الأرض

شاهر سعد: المجتمع الدولي مُطالب بنقل تضامنه مع شعبنا من الأقوال للأفعال

شاهر سعد: المجتمع الدولي مُطالب بنقل تضامنه مع شعبنا من الأقوال للأفعال

خطيب الأقصى يُحذر من مخططات الاحتلال ويدعو لحملة إعلامية عالمية

خطيب الأقصى يُحذر من مخططات الاحتلال ويدعو لحملة إعلامية عالمية

المباحث العامة برفح تكشف قضية نصب بقيمة 12 ألف دولار

المباحث العامة برفح تكشف قضية نصب بقيمة 12 ألف دولار

مجلس علماء فلسطين يُدين اغتيال الشهيد د. محسن فخري زادة

مجلس علماء فلسطين يُدين اغتيال الشهيد د. محسن فخري زادة

الديمقراطية: ما كان للعالم تخصيص يوم للتضامن مع شعبنا لولا تمسكنا ببرنامجنا المرحلي

الديمقراطية: ما كان للعالم تخصيص يوم للتضامن مع شعبنا لولا تمسكنا ببرنامجنا المرحلي

تقرير أممي: هدم 129 مبنى وتهجير 100 مواطن منذ بداية نوفمبر

تقرير أممي: هدم 129 مبنى وتهجير 100 مواطن منذ بداية نوفمبر

التعليقات

الدنيا حكايات

السلطة.. ما بين قاتل أبو عمار وقطع رواتب الموظفين

السلطة.. ما بين قاتل أبو عمار وقطع رواتب الموظفين

شؤون فلسطينية

وصول موكب حارس الاراضي المقدسة الى بيت لحم

وصول موكب حارس الاراضي المقدسة الى بيت لحم

عشراوي: يجب ترجمة التضامن مع شعبنا إلى خطوات عملية وملموسة على الأرض

عشراوي: يجب ترجمة التضامن مع شعبنا إلى خطوات عملية وملموسة على الأرض

شاهر سعد: المجتمع الدولي مُطالب بنقل تضامنه مع شعبنا من الأقوال للأفعال

شاهر سعد: المجتمع الدولي مُطالب بنقل تضامنه مع شعبنا من الأقوال للأفعال

خطيب الأقصى يُحذر من مخططات الاحتلال ويدعو لحملة إعلامية عالمية

خطيب الأقصى يُحذر من مخططات الاحتلال ويدعو لحملة إعلامية عالمية

(حماية) يطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال وإجباره على الالتزام بقواعد حقوق الإنسان

(حماية) يطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال وإجباره على الالتزام بقواعد حقوق الإنسان

مجلس علماء فلسطين يُدين اغتيال الشهيد د. محسن فخري زادة

مجلس علماء فلسطين يُدين اغتيال الشهيد د. محسن فخري زادة

الديمقراطية: ما كان للعالم تخصيص يوم للتضامن مع شعبنا لولا تمسكنا ببرنامجنا المرحلي

الديمقراطية: ما كان للعالم تخصيص يوم للتضامن مع شعبنا لولا تمسكنا ببرنامجنا المرحلي

تقرير أممي: هدم 129 مبنى وتهجير 100 مواطن منذ بداية نوفمبر

تقرير أممي: هدم 129 مبنى وتهجير 100 مواطن منذ بداية نوفمبر

منوعات

بعد اتهامها استغلال اسم والدتها..ابنة هيفاء وهبي ترد &#34;ما استخدمت شي من امك&#34;

بعد اتهامها استغلال اسم والدتها..ابنة هيفاء وهبي ترد "ما استخدمت شي من امك"

مي العيدان تصف الفنان أحمد بدير بـ&#34;الأقرع&#34;وابنته ترد

مي العيدان تصف الفنان أحمد بدير بـ"الأقرع"وابنته ترد

شاهد: إبنة أصالة تصل لوكالة الفضاء الأمريكية(ناسا)

شاهد: إبنة أصالة تصل لوكالة الفضاء الأمريكية(ناسا)

شاهد: كريم عبد العزيز ينافس ياسمين صبري بسعر ساعته

شاهد: كريم عبد العزيز ينافس ياسمين صبري بسعر ساعته

نسرين طافش تستعرض نعم الله عليها بكأس رقائق الذهب

نسرين طافش تستعرض نعم الله عليها بكأس رقائق الذهب

علاء مبارك يقدم اقتراحًا لـ &#34;محمد رمضان&#34; لإنهاء أزمة التطبيع

علاء مبارك يقدم اقتراحًا لـ "محمد رمضان" لإنهاء أزمة التطبيع

شاهد: ملابس نورهان شعيب تعرضاها للإحراج

شاهد: ملابس نورهان شعيب تعرضاها للإحراج

شاهد: (بالبنط العريض) تقترب من 300مليون مشاهد بوقت قياسي

شاهد: (بالبنط العريض) تقترب من 300مليون مشاهد بوقت قياسي

شقيقة محمد رمضان &#34;تُطبطب&#34; عليه بعد أزمة التطبيع

شقيقة محمد رمضان "تُطبطب" عليه بعد أزمة التطبيع

بشرى تطلب أغرب (شبكة خطوبة) ممكن أن تحصل عليها العروس

بشرى تطلب أغرب (شبكة خطوبة) ممكن أن تحصل عليها العروس

عربي

السلطات العراقية ترفع قدراتها استعداداً للانتخابات المبكرة

السلطات العراقية ترفع قدراتها استعداداً للانتخابات المبكرة

المغرب يعتزم مناقشة لقاح (سبوتنيك V)

المغرب يعتزم مناقشة لقاح (سبوتنيك V)

(حزب الله) اللبناني يُعلق على اغتيال العالم الإيراني فخري زادة

(حزب الله) اللبناني يُعلق على اغتيال العالم الإيراني فخري زادة

لأول مرة.. السيسي في زيارة لجنوب السودان

لأول مرة.. السيسي في زيارة لجنوب السودان