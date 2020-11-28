مجلس علماء فلسطين يُدين اغتيال الشهيد د. محسن فخري زادة





ويضاف لذلك أنه رئيس منظمة البحث والتطوير في وزارة الدفاع الإيرانية، المعنية بتطوير الأسلحة في وزارة الدفاع، وهو ضابط بحرس الثورة الإيرانية، وأستاذ الفيزياء بجامعة "الإمام الحسين" في طهران، وهو واحد من 5 شخصيات إيرانية ضمن قائمة أقوى 500 شخصية في العالم، وفق مجلة "فورين بوليسي" الأميركية.





وتم تصنيف الشهيد محسن فخري زادة باعتباره "عالماً أول في وزارة الدفاع، ودعم القوات المسلحة الإيرانية والمدير السابق لمركز أبحاث الفيزياء، وهو العالم النووي الإيراني الوحيد الذي تمّت تسميته مباشرة من قبل رئيس وزراء العدو الصهيوني المجرم بنيامين نتنياهو، خلال "عرض دعائي" عام 2018، زاعماً أنه "كان يعمل في برنامج أسلحة نووية".



وأكد المجلس، على أن إيران، ستنتصر رغم كل المؤامرات، وأن استشهاد هذه القامة الكبيرة خسارة للمقاومة ولفلسطين والأمة جمعاء، مطالباً بكشف الجناة وإنزال أشد العقوبة بحقهم ومحاسبة كل من له يد في ذلك.



وتوجه المجلس للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعباً، وإلى ذوي الشهيد بأحر التعازي، سائلاً المولى عز وجل، أن يدخل الشهيد فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلون والشفاء العاجل لجميع الجرحى.

رام الله - دنيا الوطندان الشيخ د. محمد صالح الموعد، رئيس الهيئة الاستشارية، والناطق الرسمي لمجلس علماء فلسطين في لبنان والخارج في تصريح له باسم المجلس، اغتيال شهيد فلسطين والأمة الشهيد د. محسن فخري زادة، الذي يعتبر من علماء الصف الأول.