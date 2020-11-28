شؤون فلسطينية

تقرير أممي: هدم 129 مبنى وتهجير 100 مواطن منذ بداية نوفمبر

تقرير أممي: هدم 129 مبنى وتهجير 100 مواطن منذ بداية نوفمبر
رام الله - دنيا الوطن
أفاد تقرير أممي، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، هدمت وصادرت 129 مبنى فلسطينياً، في الضفة الغربية، وشرق مدينة القدس، منذ بداية تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بحجة البناء غير المرخص.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا): "إن عمليات الهدم والمصادرة أدت إلى تهجير 100 شخص، وإلحاق الأضرار بما لا يقل عن 200 آخرين".
 
وجاء في تقرير لـ (أوتشا) أن أكبر هذه الحوادث، وقعت في يوم 3 تشرين الثاني/ نوفمبر في حمصة البقيعة، حيث هُدم 83 مبنى، ما أدّى إلى تهجير 73 شخصًا، من بينهم 41 طفلًا.

وهدمت جرافات الاحتلال، 30 مبنى آخر في 12 تجمعًا سكانيًا آخر بالمنطقة (ج) التي تبلغ نحو 60% من مساحة الضفة الغربية، وتقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.

أما حوداث الهدم الـ 16 الأخرى التي وثقتها (أوتشا)، فتقع شرق مدينة القدس، حيث استأنف الاحتلال عمليات الهدم في المدينة، بعد تعليقها لمدة ثلاثة أسابيع بسبب وباء (كورونا).

وصعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الأشهر الماضية بشكلٍ غير مسبوق، من عمليات هدم المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس.

وتشتكي منظمات حقوقية من أن سلطات الاحتلال، تقيّد البناء الفلسطيني، في الوقت الذي تصاعد فيه عمليات الاستيطان بالقدس والضفة الغربية.

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