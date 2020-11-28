شاهد: مقتل شخص وإصابة ستة آخرين بانفجار في مطعم بالرياض



ونشر مواطنون، مشاهد وصور، تظهر حجم الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمكان، وبالمحلات التجارية.



ويظهر في أحد مقاطع الفيديو، عناصر الدفاع المدني، وسيارات الإطفاء، في مكان الانفجار، وحدوث انهيار في واجهة المطعم.









ونشر مواطنون، مشاهد وصور، تظهر حجم الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمكان، وبالمحلات التجارية.ويظهر في أحد مقاطع الفيديو، عناصر الدفاع المدني، وسيارات الإطفاء، في مكان الانفجار، وحدوث انهيار في واجهة المطعم.

رام الله - دنيا الوطنأعلن الدفاع المدني السعودي، اليوم السبت، مصرع شخص وإصابة 6 آخرين، جراء انفجار بسبب تسرب غاز في أحد المطاعم بالعاصمة السعودية الرياض.وقال الدفاع المدني السعوي، في تغريدة، نشرها على حسابه الرسمي في (تويتر): "باشر دفاع مدني الرياض، حادث تسرب غاز في مطعم بحي المونسية، نتج عنه وميض لحظي، تسبب في وفاة شخص من العاملين، وإصابة ستة أشخاص آخرين وحالة المصابين مستقرة، بالإضافة إلى أضرار بالموقع، وبعض المحلات المجاورة"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).