شؤون فلسطينية

مستشفى الشفاء: الصحة جهزت بروتوكولاً للتعامل مع حالات الولادة بظل تفشي (كورونا)

مستشفى الشفاء: الصحة جهزت بروتوكولاً للتعامل مع حالات الولادة بظل تفشي (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أكد الدكتور هاني مهدي، مدير قسم الولادة، بمجمع الشفاء الطبي، أن وزارة الصحة الفلسطينية، بقطاع غزة، جهزت بروتوكولاً للتعامل مع حالات الولادة في ظل تفشي وباء (كورونا)، وتم تدريب الطاقم الطبي للتعامل مع إجراءات الوقاية والعزل، وفق التعليمات الطبية.

وقال مهدي في تصريحات لإذاعة (صوت الأقصى): "قمنا بتجهيز غرفة عمليات ولادة خاصة، داخل مجمع الشفاء الطبي للمصابين أو الحالات المشتبه بإصابتها، وقمنا بإعداد جدول طوارئ خاص، يعتمد على التقليل من الاختلاط بين الطاقم الطبي".

وأضاف: "تم تجهيز غرفة فرز للحالات الواردة لقسم الولادة، وعند ظهور أي أعراض يتم عزل الحالة بغرفة العزل، ومن ثم توليدها بمعدات وإجراءات خاصة"، لافتاً إلى أن أي حالة مصابة يتم عزل طفلها وعمل مسحة له بعد يومين من ميلاده، ونظراً لحاجة الطفل لأمه يتم إعادته لها ضمن إجراءات وقائية وتوصيات باتباع معايير السلامة.

وأشار مدير قسم الولادة في مجمع الشفاء الطبي، إلى أنه تم منع الزيارات لأقسام الولادة مع السماح لمرافق واحد فقط، داعياً المواطنين لضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة، وعدم الازدحام داخل أقسام الولادة، والتحلي بالمسؤولية واتباع الإرشادات الوقائية للحد من تفشي وباء (كورونا).

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