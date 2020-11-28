بعد اغتيال العالم الإيراني.. سفارات إسرائيل في العالم ترفع حالة التأهب القصوى

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية في مختلف أنحاء العالم، رفعت مستوى التأهب الأمني، على خلفية اغتيال العالم النووي الإيراني البارز، محسن فخري زادة في طهران.



وأكدت القناة الـ 12 الإسرائيلية، اليوم السبت، أن سفارات الدولة في العالم في مستوى التأهب الأمني (الحالة القصوى)، تحسباً لانتقام محتمل من عملية الاغتيال، التي حمّلت السلطات الإيرانية تل أبيب المسؤولية عنها.



كما أشارت القناة، إلى تعزيز الإجراءات الأمنية في الجاليات اليهودية، بمختلف الدول.



وأصبح فخري زادة، الذي كان يعد شخصية رئيسية في برنامج طهران النووي، خامس عالم نووي إيراني، تم اغتياله منذ عام 2010، وألقت سلطات الجمهورية الإسلامية على إسرائيل اللوم في العملية.