مصدر بوزارة المالية يُوضح حقيقة الأخبار المتعلقة برواتب ونسب الصرف لموظفي السلطة بغزة

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خاص دنيا الوطن

نفى مصدر في وزارة المالية، صحة الأخبار المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن رواتب ونسب الصرف لموظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة.



وقال المصدر لـ"دنيا الوطن": إن كل ما نشُر على لسان المتحدث باسم وزارة المالية، عبد الرحمن بياتنة، غير صحيح، وفقط هناك جهات محددة للنشر، هي الموقع الإلكتروني للوزارة، وصفحتها بموقع (فيسبوك).



وكانت أخبار تناقلت بأن بياتنة، قد قال: إن رواتب موظفي المحافظات الجنوبية، لن تشهد أي تحسن، ونسبة الصرف ستكون كما الأشهر الماضية 70%.، كما لا يوجد حلول عملية لموظفي 2005، وهناك لجنة شُكلت ولم تنتهِ من عملها حتى اللحظة، كما أنه لا قرار من رئيس الوزراء، ووزير المالية، بوقف ملف التقاعد المالي والإداري لموظفي قطاع غزة.