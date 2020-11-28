شؤون فلسطينية

جبهة النضال الشعبي: التضامن الحقيقي بتطبيق قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال

جبهة النضال الشعبي: التضامن الحقيقي بتطبيق قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أن شعبنا الفلسطيني، متمسك بحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، وبحقه في النضال والمقاومة بكافة أشكالها، حتى يستعيد حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حق العودة وتقريرالمصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس.

وقالت الجبهة في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني: "إن قرار التقسيم حولته الأمم المتحدة إلى يوم للتضامن مع شعبنا الفلسطيني، تقديرً واعترافاً منها بكفاحه المستمر وعدالة قضيته".

وأضافت" نحن اليوم وبعد كل سنوات  الاحتلال والقهر وارهاب الدولة  المنظم الذي تمارسه حكومة وجيش الاحتلال بحق شعبنا، نمتشق كل أسلحة النضال والمقاومة على اختلاف أشكالها ومضامينها من أجل إحقاق الحق والتمسك بقوة بحقوقه التاريخية".

وأكدت على أن العالم الذي أعطى الشعب الفلسطيني حقه بإقامة دولته على أرضه، واعترف بنا كشعب له حق تقرير المصير من خلال الاعتراف بضرورة قيام دولته، مطالب اليوم، أن يتوقف عن الكيل بمكيالين، وان يكون امينا  لما شرعه من قرارات تؤكد
حق شعبنا في العودة والحرية والاستقلال، وأن يترجم ذلك بالافعال لا بمزيد من القرارات، وأن هذا يحتاج إلى تدخل حقيقي يحمي شعبنا من إرهاب دولة منظم مستمر بشكل يومي تمارسه دولة الاحتلال بخرق واضح لكافة الاعراف والمواثيق الدولية، حيث باتت تتصرف كدولة فوق القانون الدولي.

وأشارت إلى أنه وبالرغم من كل محاولات "إسرائيل" إلغاء وجود الشعب الفلسطيني أو عدم الاعتراف بحقوقه  أو بتمثيله السياسي الذي جسدته منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وأحدى أهم منجزاته الوطنية التي تحققت بفعل النضال والصمود والتضحيات، الا أن هذه المحاولات جميعها باءت بالفشل، وتمكن الشعب الفلسطيني عبر تضحياته الغالية من فرض حضوره على الصعيد العربي والاقليمي والدولي، ومن تعزيز مشروعية نضاله وحقوقه الوطنية في مختلف الساحات والمواقع، وفي مقدمتها على أرضه ووطنه.

ولفتت إلى أن يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، هو يوم لتعزيز التضامن العربي والدولي مع حقوق شعبنا، وهو يوم لتجسيد الوحدة الوطنية  دفاعا عن هذه الحقوق، وهو يوم تأكيد إخلاص جماهير شعبنا لقيم الحرية والنضال التي ضحى من أجلها  الالاف من الشهداء والجرحى والاسرى وهو يوم لتأكيد استمرار الكفاح الشعبي.

وقال البيان: "إن جبهة النضال الشعبي الفلسطيني وهي تتطلع بإيجابية كبيرة إلى تعاظم التأييد الدولي لحق شعبنا في وفقا لقرار الجمعية العمومية رقم 194، فإنها تدعو إلى التمسك إقامة دولته المستقلة وعودة اللاجئين إلى ديارهم".

وتوجهت الجبهة بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بالتحية إلى أحرار العالم وأصدقاء ومحبي فلسطين حول العالم من القوى الديمقراطية والاشتراكية والنقابية ومن الدول الصديقة لشعبنا التي ما زالت وفية لمواقفها التاريخية والمبدئية في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، ودعت إلى ضرورة توسيع حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات لدعم قضيتنا العادلة والضغط على الحكومات للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

أخبار ذات صلة

مجلس علماء فلسطين يُدين اغتيال الشهيد د. محسن فخري زادة

مجلس علماء فلسطين يُدين اغتيال الشهيد د. محسن فخري زادة

الديمقراطية: ما كان للعالم تخصيص يوم للتضامن مع شعبنا لولا تمسكنا ببرنامجنا المرحلي

الديمقراطية: ما كان للعالم تخصيص يوم للتضامن مع شعبنا لولا تمسكنا ببرنامجنا المرحلي

تقرير أممي: هدم 129 مبنى وتهجير 100 مواطن منذ بداية نوفمبر

تقرير أممي: هدم 129 مبنى وتهجير 100 مواطن منذ بداية نوفمبر

أبو هولي يدعو لحل القضية الفلسطينية وفق قرارات الأمم المتحدة

أبو هولي يدعو لحل القضية الفلسطينية وفق قرارات الأمم المتحدة

مستشفى الشفاء: الصحة جهزت بروتوكولاً للتعامل مع حالات الولادة بظل تفشي (كورونا)

مستشفى الشفاء: الصحة جهزت بروتوكولاً للتعامل مع حالات الولادة بظل تفشي (كورونا)

المجلس الوطني الفلسطيني: التضامن العالمي يؤكد مواصلة الالتزام بدعم حقوق شعبنا بالحرية والاستقلال

المجلس الوطني الفلسطيني: التضامن العالمي يؤكد مواصلة الالتزام بدعم حقوق شعبنا بالحرية والاستقلال

مركز فلسطين: الأسرى المرضى في سجون الاحتلال شهداء مع وقف التنفيذ

مركز فلسطين: الأسرى المرضى في سجون الاحتلال شهداء مع وقف التنفيذ

الصحة: تسجيل 15 حالة وفاة و1461 إصابة جديدة بـ (كورونا) بالضفة والقطاع

الصحة: تسجيل 15 حالة وفاة و1461 إصابة جديدة بـ (كورونا) بالضفة والقطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

السلطة.. ما بين قاتل أبو عمار وقطع رواتب الموظفين

السلطة.. ما بين قاتل أبو عمار وقطع رواتب الموظفين

شؤون فلسطينية

الديمقراطية: ما كان للعالم تخصيص يوم للتضامن مع شعبنا لولا تمسكنا ببرنامجنا المرحلي

الديمقراطية: ما كان للعالم تخصيص يوم للتضامن مع شعبنا لولا تمسكنا ببرنامجنا المرحلي

تقرير أممي: هدم 129 مبنى وتهجير 100 مواطن منذ بداية نوفمبر

تقرير أممي: هدم 129 مبنى وتهجير 100 مواطن منذ بداية نوفمبر

أبو هولي يدعو لحل القضية الفلسطينية وفق قرارات الأمم المتحدة

أبو هولي يدعو لحل القضية الفلسطينية وفق قرارات الأمم المتحدة

المجلس الوطني الفلسطيني: التضامن العالمي يؤكد مواصلة الالتزام بدعم حقوق شعبنا بالحرية والاستقلال

المجلس الوطني الفلسطيني: التضامن العالمي يؤكد مواصلة الالتزام بدعم حقوق شعبنا بالحرية والاستقلال

مركز فلسطين: الأسرى المرضى في سجون الاحتلال شهداء مع وقف التنفيذ

مركز فلسطين: الأسرى المرضى في سجون الاحتلال شهداء مع وقف التنفيذ

تيسير خالد يدعو في يوم التضامن دول الاتحاد الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطين

تيسير خالد يدعو في يوم التضامن دول الاتحاد الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطين

جبهة النضال الشعبي: التضامن الحقيقي بتطبيق قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال

جبهة النضال الشعبي: التضامن الحقيقي بتطبيق قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال

(حرية): الاحتلال يُمعِن في استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين

(حرية): الاحتلال يُمعِن في استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين

منوعات

مي العيدان تصف الفنان أحمد بدير بـ&#34;الأقرع&#34;وابنته ترد

مي العيدان تصف الفنان أحمد بدير بـ"الأقرع"وابنته ترد

شاهد: إبنة أصالة تصل لوكالة الفضاء الأمريكية(ناسا)

شاهد: إبنة أصالة تصل لوكالة الفضاء الأمريكية(ناسا)

شاهد: كريم عبد العزيز ينافس ياسمين صبري بسعر ساعته

شاهد: كريم عبد العزيز ينافس ياسمين صبري بسعر ساعته

نسرين طافش تستعرض نعم الله عليها بكأس رقائق الذهب

نسرين طافش تستعرض نعم الله عليها بكأس رقائق الذهب

علاء مبارك يقدم اقتراحًا لـ &#34;محمد رمضان&#34; لإنهاء أزمة التطبيع

علاء مبارك يقدم اقتراحًا لـ "محمد رمضان" لإنهاء أزمة التطبيع

شاهد: ملابس نورهان شعيب تعرضاها للإحراج

شاهد: ملابس نورهان شعيب تعرضاها للإحراج

شاهد: (بالبنط العريض) تقترب من 300مليون مشاهد بوقت قياسي

شاهد: (بالبنط العريض) تقترب من 300مليون مشاهد بوقت قياسي

شقيقة محمد رمضان &#34;تُطبطب&#34; عليه بعد أزمة التطبيع

شقيقة محمد رمضان "تُطبطب" عليه بعد أزمة التطبيع

بشرى تطلب أغرب (شبكة خطوبة) ممكن أن تحصل عليها العروس

بشرى تطلب أغرب (شبكة خطوبة) ممكن أن تحصل عليها العروس

شاهد: بعد شائعات الانفصال ديما بياعة تستمتع بالحمام التركي برفقة زوجها

شاهد: بعد شائعات الانفصال ديما بياعة تستمتع بالحمام التركي برفقة زوجها

عربي

(حزب الله) اللبناني يُعلق على اغتيال العالم الإيراني فخري زادة

(حزب الله) اللبناني يُعلق على اغتيال العالم الإيراني فخري زادة

لأول مرة.. السيسي في زيارة لجنوب السودان

لأول مرة.. السيسي في زيارة لجنوب السودان

السعودية: نؤكد على حق الفلسطينيين إقامة دولتهم المستقلة وموقفنا من قضيتهم ثابت

السعودية: نؤكد على حق الفلسطينيين إقامة دولتهم المستقلة وموقفنا من قضيتهم ثابت

الصحة الاردنية: تسجيل61 وفاة و4580 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الاردنية: تسجيل61 وفاة و4580 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)