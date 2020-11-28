فروانة: (1496) أسيراً يقضون أحكاماً تزيد عن 10 سنوات

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رام الله - دنيا الوطن

قال عبد الناصر فروانة، المختص بشؤون الأسرى والمحررين: "إنه واستناداً الى أحدث تقرير وصلنا من ادارة السجون الإسرائيلية ،والذي يتناول تفاصيل المعطيات الاحصائية الخاصة بالأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، فان من بين أولئك القابعين اليوم في السجون الإسرائيلية يوجد (2676) أسيراً قد صدر بحقهم أحكاما مختلفة، وهؤلاء يشكلون قرابة ثلثي اجمالي الأسرى القابعين اليوم في سجون الاحتلال الإسرائيلي".



وأضاف فروانة: "أن من بين هؤلاء الأسرى المحكومين يوجد نحو (58) طفلاً، بينهم (54) طفلاً تتراوح أعمارهم ما بين 16-18 عاماً و(4) آخرين تتراوح أعمارهم ما بين 14- 16 عاماً".



واوضح بأن من بين الأسرى المحكومين يوجد (1496) أسيراً بقضون أحكاما بالسجن الفعلي لسنوات تزيد عن 10 سنوات، ومن بين هؤلاء (174) اسيراً يقضون أحكاماً تتراوح ما بين 10-15سنة، وأن (285) أسيراً يقضون أحكاماً بالسجن لفترات تتراوح ما بين 15- 20 سنة، وان (494) أسيراً يقضون أحكاماً بالسجن لسنوات تزيد عن 20 سنة وتقل عن المؤبد، فيما الباقي وعددهم (543) أسيراً يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد (مدى الحياة) لمرة واحدة أو لعدة مرات.



واشار إلى أنه وبالإضافة إلى هؤلاء فانه يوجد من بين الأسرى المحكومين (1180) أسيراً صدر بحقهم أحكاما بالسجن لفترات تقل عن 10سنوات، بينهم (829) أسيراً صدر بحقهم أحكام تتراوح ما بين 3 شهور- وأقل من 5 سنوات، و(351) أسيراً صدر بحقهم أحكام بالسجن لفترات تتراوح ما بين 5- 10سنوات.



وأكد فروانة على أن محاكم الاحتلال الإسرائيلي تفتقر لمعايير المحاكمة العادلة ولم تكن يوما نزيهة، وهي جزء من قضاء إسرائيلي قوامه الظلم والقهر وشرعنة هدم حياة ومستقبل الشعب الفلسطيني، وأن جميع أحكامها تعسفية وقاسية وغير شرعية.



وشدد على أنه لا يجوز لمحاكم الاحتلال، أن تُحاكم المواطنين الفلسطينيين بسبب رفضهم للظلم ومقاومتهم للمحتل وأذرعه المختلفة، سعياً لانتزاع حقوقهم المشروعة، ووصولا لتحقيق أهدافهم الوطنية والعيش بحرية وكرامة في ظل دولة فلسطينية

مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.



ويذكر، أنه وحسب آخر تقرير لإدارة السجون الإسرائيلية، فإن العدد الإجمالي للأسرى يبلغ نحو (4184) أسيراً، وإذا ما أضفنا اليهم المعتقلين الجدد، فإن العدد الاجمالي يقترب من (4300) أسير.