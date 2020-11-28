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(رويترز): الملك سلمان لم يُبلغ بزيارة نتنياهو "السرية" للسعودية

(رويترز): الملك سلمان لم يُبلغ بزيارة نتنياهو "السرية" للسعودية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة (رويترز)، بأن العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، لم يبلغ بزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو السرية المزعومة إلى السعودية.

ونقلت الوكالة في تقرير نشرته أمس، عن مصدر سعودي يتمتع بصلات قوية بذوي الشأن، وعن دبلوماسي أجنبي في الرياض، تأكيدهما أن العاهل السعودي، لم يطلع على الزيارة المزعومة التي نفتها المملكة، مشيرين إلى أنه من غير المتوقع أن تتخذ الرياض خطوات في سبيل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، طالما لا يزال الملك سلمان على قيد الحياة.

ووصف المصدران التطبيع المحتمل مع إسرائيل بأنه "جزرة" لصرف انتباه الفائز المفترض في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن عن قضايا أخرى، لا سيما سجل حقوق الإنسان في المملكة.

وعلى الرغم من النفي السعودي، نقلت (رويترز) عن دبلوماسيين في المنطقة قولهم: إن مبعوثين أمريكيين أكدوا في لقاءات خاصة، صحة التقارير عن الاجتماع السري بين نتنياهو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في مدينة نيوم السعودية، بحضور وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو.

وذكرت (رويترز) أن اللقاء التاريخي المزعوم وجه "رسالة قوية للحلفاء والأعداء، على حد سواء، مفادها أن البلدين لا يزالان ملتزمين بشدة باحتواء خصمهما المشترك إيران".

وقال تساحي هنغبي، وزير شؤون المستوطنات الإسرائيلي، والحليف المقرب من نتنياهو، في حديث لإذاعة الجيش، رداً على سؤال عن أهداف الزيارة المزعومة: "إيران وإيران وإيران، من المهم للغاية إقامة محور لعزل إيران".

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