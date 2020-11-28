دولي

عالِم فيروسات: وجود اللقاحات المضادة لـ (كورونا) لا يعني التخلي عن الكمامات

عالِم فيروسات: وجود اللقاحات المضادة لـ (كورونا) لا يعني التخلي عن الكمامات
رام الله - دنيا الوطن
نبه فابريتسيو بريلياسكو، عالم الفيروسات الإيطالي بجامعة ميلانو، إلى أن ابتكار لقاحات مضادة لـ (كورونا) لن يعني أننا سنكون قادرين على التخلي عن تدابير الوقاية من العدوى تلقائيًا.

وقال في حديث لإذاعة إيطالية، أمس الجمعة: "يتعين علينا الإبقاء على ارتداء الكمامات، كإجراء احترازي، لأننا قد نكون أحد الأشخاص الذين لم يكتسبوا استجابة مناعية فعالة"، وذلك طيلة العام المقبل "كحد أدنى" وفقاً لما نقلت عنه وكالة (آكي) للأنباء الإيطالية.

كما دعا فابريتسيو بريلياسكو إلى "عدم الإفراط في التفاؤل" مذكرا بأن "فعالية اللقاحات ليست كاملة"، فضلاً عن كون اللقاحات لن تحل الأزمة الصحية بين عشية وضحاها بل "سوف يستغرق الأمر عدة أشهر للوصول إلى تغطية مستهدفة 60- 70٪ من الفئات الأكثر عرضة للعدوى" بعملية التلقيح، وإلى غاية تحقق هذه النتيجة، لا بد، برأيه، من عدم التسرع في التخلي عن الكمامات.

أما فيما يتعلق بالحالة الصحية على ضوء التدابير الوقائية الأخيرة، اعتبر أن هذه الأخيرة، بدأت تعطي ثمارها في إيطاليا، على الأقل، وأن نسبة الوفيات عندما تشرع في التراجع، هي المؤشر الأخير الذي يُؤكد بوادر انحسار الوباء ويؤكدها.

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