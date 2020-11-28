صحيفة: محمد بن سلمان امتنع عن توقيع اتفاق التطبيع لهذا السبب

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

كشفت صحيفة (وول ستريت جورنال)، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، امتنع عن توقيع اتفاقية تطبيع مع إسرائيل؛ بسبب الانتخابات الأمريكية.



وأكدت الصحيفة، أن نتنياهو كان يأمل من زيارته للسعودية الأسبوع الماضي، إنجاز كافة تفاصيل صفقة التطبيع مع المملكة العربية السعودية، لكن بن سلمان، تراجع نتيجة الانتخابات الأمريكية، واستبدال الإدارة الأمريكية.



وأوضح مستشار سعودي، أن الأمير يحرص على بناء علاقة جيدة مع إدارة جو بايدن المقبلة في البيت الأبيض، ولهذا قرر التروي، حتى يتمكن من استخدام هذه الاتفاقية؛ لتساعده في بناء علاقة قريبة مع الرئيس الجديد.



وقال مصدر إسرائيلي، الاثنين، إنه على الرغم من الاجتماع، فمن غير المتوقع توقيع اتفاق تطبيع بين البلدين، وفقاً للصحفية.



وبحسب المصدر ذاته: "اللقاء لا يشير إلى تقدم نحو اتفاق، لن يحدث بهذه السرعة، وردود الفعل في السعودية، تثبت وجود التكتلات في المملكة، بين مؤيدي التقارب مع إسرائيل، ومن يعارضونه".