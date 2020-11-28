الرئيس عباس يلتقي العاهل الأردني والرئيس المصري في إطار جولة خارجية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، أن الرئيس محمود عباس، يلتقي غداً الملك عبد الله الثاني، وبعد غد، الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ للتباحث في آخر المستجدات السياسية والإقليمية والدولية.



وأعلن سفير فلسطين بمصر، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، دياب اللوح في بيان صحفي، الرئيس عباس، سيصل إلى القاهرة غدًا للقاء نظيره السيسي.



وأضاف اللوح: "لقاء قمة سيجمع الرئيسين تجسيدًا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر، تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية، وفي وقت شديد الخصوصية تمر به المنطقة برمّتها".



وتابع: "الزيارة تأتي في إطار التنسيق المشترك بين القيادتين، بما يعمل على مواجهة التحديات، الماثلة أمام جهود نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وإنجاز حق تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الوطنية الكاملة على جميع أراضي دولة فلسطين، التي احتلت عام 1967 وعاصمتها شرقي القدس".