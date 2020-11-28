لجنة متابعة وتأمين البيوت المحجورة بغزة توقف 10 مخالفين لإجراءات الحجر المنزلي

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غزة - دنيا الوطن

أوقفت لجنة متابعة وتأمين البيوت الخاضعة للحجر المنزلي، في وزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح اليوم السبت، 10 مخالفين من المصابين بفيروس (كورونا) المستجد.



وأشارت اللجنة في تصريح لها، إلى أن قرار الايقاف، جاء بسبب خرقهم لإجراءات الحجر المنزلي خلال 48 ساعة الماضية، لافتة إلى أنه تم إحالتهم الى مركز حجر (أصداء) بخانيونس جنوبي قطاع غزة، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.