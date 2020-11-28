المطران حنا يهنئ الأسير المحرر ماهر الأخرس الذي عاد لكنف أسرته



وتابع: "من القدس، نبعث للأسير المحرر ماهر الأخرس رسالة التحية والوفاء والاعتزاز والتقدير، سائلين الله، بأن يقويه، وأن يكون معه في هذه المرحلة من حياته، وهو يستعيد عافيته وصحته وقوته، التي أُنهكت بسبب هذا الإضراب".



رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم: "إننا نقدم تهنئتنا القلبية للأسير المناضل ماهر الأخرس، الذي عاد إلى كنف أسرته وبلده الطيب، بعد أن خاض إضراباً مفتوحاً عن الطعام".وأضاف حنا: "إننا نحيي هذا الأسير على صموده وثباته، كما ونقدم تهنئتنا لأسرته الكريمة، التي واكبت هذه المرحلة الصعبة من حياته وكذلك كافة زملائه وأصدقائه وأحبائه".