شهيد وإصابة 7 جنود ومستوطنين في 48 نقطة مواجهة خلال الأسبوع الماضي

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رام الله - دنيا الوطن

شهد الأسبوع الماضي، ارتقاء شهيد برصاص الاحتلال، واندلاع عدة مواجهات في الضفة والقدس، ضمن 48 نقطة تخللها إلقاء زجاجات حارقة وعبوات ناسفة ومفرقعات نارية في عدة مواقع، فيما أصيب خلالها جنديان إسرائيليان و5 مستوطنين.



واندلعت مواجهات مع الاحتلال، يوم أمس الجمعة، إثر قمع مسيرات أسبوعية مناهضة للاستيطان في قرية كفر قدوم بقلقيلية وباب الزاوية في الخليل، وكفر مالك والمغير في رام الله، وبيت دجن في نابلس.



وأصيب أربعة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، أحدهم في رأسه، خلال مسيرة كفر قدوم، حيث وصفت حالته

بالخطيرة.



واندلعت مواجهات في مدينة جنين خلال حملة اعتقالات شنتها قوات الاحتلال، وألقي خلالها زجاجات حارقة ومفرقعات نارية في حي واد عز الدين، كما أطلق مسلحون النار على جنود الاحتلال في المدينة، فيما استهدف شبان مستوطنة في بلدة الطور بالقدس المحتلة بالزجاجات الحارقة، وذلك ضمن مواجهات متفرقة في 8 مناطق، أصيب خلالها عدة مواطنين 14 منهم بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إلى جانب عشرات الإصابات بالاختناق بالغاز، فيما شهدت مستوطنة (مجدال عوز) إلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات نارية.



ويوم الخميس، تم إحصاء 3 مواجهات، اندلعت في بلدة صوريف بالخليل، ومستوطنة (بسجوت) المقامة على أراضي البيرة في رام الله، ومدينة جنين، حيث شهدت مستوطنة (بسجوت) ومدينة جنين إلقاء زجاجات حارقة على جيش الاحتلال.



وأحصي يوم الأربعاء، 5 نقاط مواجهة، اندلعت في بلدة الطور المقدسية، وعلى حاجز الزعيم، إثر استشهاد الشاب نور جمال شقير (35 عامًا) من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى برصاص الاحتلال.



واندلعت مواجهات أخرى في قرية التوانة في الخليل، وشهد بلدة تقوع في بيت لحم إلقاء زجاجات حارقة على جيش الاحتلال، فيما اندلعت مواجهات في بلدة قباطية قضاء جنين، وأطلق خلالها النار على دوريات الاحتلال المقتحمة للبلدة.



وشهد منتصف الأسبوع 5 نقاط مواجهة بين شبان وقوات الاحتلال، جرى خلالها إلقاء أكواع متفجرة وزجاجات حارقة في مخيم عيادة ومستوطنة (معليه عاموس) وجورة الشمعة في بيت لحم، ومواجهات على حاجز تياسير في طوباس أصيب خلالها جندي إسرائيلي بالحجارة، واندلعت مواجهات أخرى في قرية جيوس بقلقيلية، أصيب خلالها مواطنين اثنين بالرصاص المعدني و4 بقنابل الغاز، والعشرات بالاختناق.



وأحصي يوم الاثنين 9 نقاط مواجهة، اندلعت في الطور والرام في القدس المحتلة وضواحيها، وفي يطا بالخليل، ومدينة رام الله، وتقوع في بيت لحم، والزاوية ومستوطنة (يكير) في سلفيت، ومستوطنة (يتسهار) في نابلس، وعرب الأطرش في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948م، وشهدت مدينة رام الله إلقاء زجاجات حارقة على دوريات الاحتلال، فيما أصيب 5 مستوطنين رشقاً بالحجارة منهم 4 عند مستوطنة (يتسهار) وواحد عند تقوع.



ويوم الأحد، تم إحصاء 10 نقاط مواجهة، ألقي خلالها زجاجات حارقة في مواجهات برأس خميس في ضواحي القدس، واندلعت مواجهات في بيت أمر في الخليل واعتقل شابين في محيط المسجد الإبراهيمي، بحجة حيازة سكاكين.



وألقى شبان أكواع متفجرة على آليات الاحتلال في المغير ومستوطنة (بسجوت) في رام الله، واندلعت مواجهات في مخيم الجلزون برام الله، وبيت دجن بنابلس، وكفر قدوم وجيت في قلقيلية، ومخيم عين السلطان في أريحا.



أما يوم السبت، فقد اندلعت 8 نقاط مواجهة، في كل من التوانة في الخليل، ومخيم طولكرم في طولكرم، ومدينة جنين، وكفر قدوم في

قلقيلية.