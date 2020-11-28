الجبهة الشعبيّة تُندّد بجريمة اغتيال العالم الإيراني محسن زادة





واعتبرت، أنّ عملية الاغتيال، تندرج في إطار استهداف القدرات والكفاءات العلمية والعسكرية الإيرانية، كجزء من المخطّط الذي تقوده الولايات المتحدة إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي، باستهداف إيران الدولة والموقف المناهض لوجود الاحتلال الإسرائيلي، والدور والوجود الأميركي في المنطقة.





ورأت الجبهة، أن استهداف العالم الإيراني ببصمات إسرائيليّة، هو جزء من سياق اعتمده الاحتلال الإسرائيلي، منذ نشأته باستهداف الكفاءات العلمية في المنطقة، وهو ما تجلى في استهداف علماء مصريين وعراقيين، وغيرهم؛ لحجر تطوّر شعوب هذه المنطقة وإبقاء التفوّق حكرًا له.





وعبَّرت عن ثقتها بأنّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية قادرة على استيعاب خسارتها في العالم النووي محسن زادة، وعلى تحقيق مزيد من التقدّم، الذي يعكس تنامي وتطوّر القدرات الإيرانية على مختلف الصعد، بما فيها العسكرية والأمنية.



وختمت الجبهة بالتعبير عن تضامنها مع الشعب الإيراني الشقيق وقيادته الشجاعة، وعن تعازيها الخالصة لهما ولعائلة العالم محسن زادة.

رام الله - دنيا الوطنندّدت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، بجريمة اغتيال العالم الإيراني، محسن فخري زادة.