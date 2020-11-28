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لأول مرة.. السيسي في زيارة لجنوب السودان

لأول مرة.. السيسي في زيارة لجنوب السودان
رام الله - دنيا الوطن
توجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، إلى مدينة جوبا؛ لعقد لقاء قمة مع رئيس جمهورية جنوب السودان، سلفا كير.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة جمهورية مصر العربية، بسام راضي: إن زيارة السيسي إلى جنوب السودان، التي تعد الأولى من نوعها، ستشهد عقد قمة مصرية جنوب سودانية، ستناقش مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ومن المقرر، أن تشهد القمة المصرية الجنوب سودانية، التباحث حول أهم التطورات السياسية الخاصة بالقضايا الإقليمية والقارية ذات الاهتمام المشترك.

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