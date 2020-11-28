(كورونا) عالمياً: نحو مليون و450 ألف حالة وفاة و62 مليوناً و38 ألف إصابة

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رام الله - دنيا الوطن

بينت أحدث الإحصاءات العالمية، المعلنة حول جائحة (كورونا) المستجد (كوفيد- 19)، حتى صباح اليوم السبت، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس، بلغ نحو مليون و450 ألف وفاة، فيما تقترب حصيلة أعداد المصابين المعلنة من 62 مليوناً و38 ألف إصابة مؤكدة، تعافى منهم ما يزيد عن 42 مليوناً و831 ألف مريض.



ووفق (رويترز) فقد تواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 218 دولة وإقليماً ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الجمعة، زيادة طفيفة مقارنة باليوم الذي سبقه في عدد الإصابات الجديدة المكتشفة، وتراجعاً محدوداً في عدد الوفيات، حيث سجلت 613 ألف و237 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 10,821 حالة وفاة.



وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس، التي سجلت الجمعة أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا (1,367 وفاة)، وإيطاليا (827 وفاة)، والمكسيك (645 وفاة)، وفرنسا (581 وفاة)، وبولندا (579 وفاة).



كما أشارت البيانات إلى أن الدول الخمس عالمياً التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (164,103 إصابات)، والهند (41,353 اصابة)، والبرازيل (33,780 إصابة)، ومن دول الشرق الأوسط تركيا (29,845 إصابة)، وإيطاليا (28,352 إصابة).



ولا تزال أميركا في طليعة دول العالم، قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات اجمالي، حيث أوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم السبت الأكثر تأثراً جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (271,029 وفاة)، والبرازيل (171,998 وفاة)، والهند (136,238 وفاة)، والمكسيك (104,873 وفاة)، وبريطانيا (57,551 وفاة).