الأزبط: ندين اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري





واعتبر الأزبط، أن الاغتيال، هو استهداف خسيس لكل العقول الإسلامية النابغة في مجال العلوم كافة.





ودعا الأزبط قادة المقاومة في كل مكان، لضرورة توخي الحذر، مما يحيكه الاحتلال وأعداء الأمة، من مؤامرات ومخطط متكامل لا يراد منه إلا خدمة الاحتلال الإسرائيلي، وتصفية القضية الفلسطينية.



رام الله - دنيا الوطنأكد الناطق الرسمي لحركة المقاومة الشعبية في فلسطين، خالد الأزبط، بأن عملية الإغتيال، جاءت بعد تهديد إسرائيلي مباشر بالاغتيال، وأن التوقيت يهدف لخلط الأوراق في المنطقة.