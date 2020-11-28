شؤون فلسطينية

هنية يُبارك لوزير الشباب والرياضة المصري ويُهنئ إدارة النادي الأهلي باللقب الأفريقي

هنية يُبارك لوزير الشباب والرياضة المصري ويُهنئ إدارة النادي الأهلي باللقب الأفريقي
رام الله - دنيا الوطن
هاتف عبد السلام هنية، مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، ورئيس مؤسسة (أمواج) الرياضية، العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، وخالد مرتجى، عضو إدارة مجلس النادي الأهلي، وذلك بعد فوز النادي الأهلي، بدوري أبطال أفريقيا.

وقدم هنية، تهانيه للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، ومجلس إدارته ولاعبيه ولجماهيره الكبيرة في الوطن العربي، على تحقيق فريق كرة القدم لقب بطل دوري أبطال أفريقيا، للمرة التاسعة في تاريخه، بعد الفوز على فريق الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وبارك هنية، لأشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري على إنجاز التنظيم الرائع لنهائي القارة، الذي جمع الأهلي والزمالك، في تأكيد مهم على سيادة الكرة المصرية على القارة الأفريقية، بتتويج الأهلي بطلاً لأبطال أفريقيا.

يذكر، أن النادي الأهلي، توج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، اليوم الجمعة، بعد فوزه في الوقت القاتل على غريمه ومواطنه الزمالك (2-1)، في المباراة النهائية، التي أقيمت باستاد القاهرة.

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