قطاع غزة يُسجل 4 وفيات و827 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

19160 إصابة، منها حالات نشطة حالياً 8536، والمتعافون

10534، والوفيات 90.



وأشارت الصحة إلى تسجيل أربع حالات وفاة بفيروس (كورونا) المستجد.



فيما بلغ إجمالي الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية داخل المستشفى 334 حالة، والحالات الخطيرة 109 حالة.



غزة - دنيا الوطنسجل قطاع غزة، اليوم السبت، 4 وفيات، و827 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الأخيرة.وقالت الوزارة خلال تقريرها اليومي: "إن عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 2926 عينة فيما بلغ عدد الإصابات الجديدة المسجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية (827) اضافة إلى تسجيل حالة 280 تعافٍ جديدة".فيما بلغ إجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي