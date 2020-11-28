روحاني يتهم إسرائيل رسمياً باغتيال "محسن فخري زادة"

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رام الله - دنيا الوطن

اتهم الرئيس الإيراني، حسن روحاني، صباح يوم السبت، إسرائيل باغتيال العالم النووي الإيراني، محسن فخري زادة.



وأكد روحاني في تصريحات صحفية، نقلها التلفزيون الإيراني الرسمي، أن تلك العملية لن تبطئ مسار بلاده النووي في إقرار ضمني لأهمية هذا الرجل في البرنامج النووي، قائلاً: إن عملية الاغتيال تظهر شدة يأس "العدو".



وأضاف: اغتيال محسن فخري زادة، هو نتيجة عجز أعداء إيران في المنطقة، وفشلهم في الملفات السياسية، متابعًا: "اغتيال فخري زادة لن يعرقل مسار إيران في المجالات العلمية، بل سيؤدي إلى تشديد عزمها".



وكانت إيران، وجهت مساء الجمعة، رسالة للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومجلس الأمن الدولي، ذكرت فيها أنها ترى "مؤشرات خطيرة عن ضلوع إسرائيل" في اغتيال فخري زادة، وأنها تحتفظ بحق الدفاع عن نفسها.