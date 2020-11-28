محكمة أمريكية تصدم ترامب: لا يُوجد أدلة تدعم مزاعمك حول تزوير الانتخابات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

رفضت محكمة استئناف فدرالية في ولاية بنسلفانيا الأميركية، طعناً تقدّم به فريق الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب؛ لتجميد قرار قضائي صادق على فوز جو بايدن في الولاية.



وجاء رفض ثلاثة قضاة، في محكمة استئناف بنسلفانيا، قبول الطعن في نتائج انتخابات الولاية، بسبب أن الفارق بين بايدن وترامب في بنسلفانيا نحو 81 ألف صوت، ولا تُوجد أدلة تدعم مزاعم عدم نزاهة العملية الانتخابية.