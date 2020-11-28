أسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت

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رام الله - دنيا الوطن

سُجلت أسعار الذهب في أسواق فلسطين، اليوم السبت 28 نوفمبر 2020، وفقًا للشيكل الإسرائيلي والدولار الأمريكي، على النحو التالي:



سعر الذهب عيار 24: 190.63 شيكل // $57.51



سعر الذهب عيار 22: 174.74 شيكل // $52.72



سعر الذهب عيار 21: 166.80 شيكل // $50.33



سعر الذهب عيار 18: 142.97 شيكل // $43.14



سعر الذهب عيار 14: 111.20 شيكل // $33.55



سعر الذهب عيار 12: 95.31 شيكل // $28.76



سعر أوقية الذهب: 5,929 شيكل // $1,789



سعر جنيه الذهب: 1,334 شيكل // $402,61



سعر كيلو الذهب: 190,628 شيكل // $57,514.