شؤون فلسطينية

أسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت

أسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت
رام الله - دنيا الوطن
سُجلت أسعار الذهب في أسواق فلسطين، اليوم السبت 28 نوفمبر 2020، وفقًا للشيكل الإسرائيلي والدولار الأمريكي، على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24: 190.63 شيكل // $57.51

سعر الذهب عيار 22: 174.74 شيكل // $52.72

سعر الذهب عيار 21: 166.80 شيكل // $50.33

سعر الذهب عيار 18: 142.97 شيكل // $43.14

سعر الذهب عيار 14: 111.20 شيكل // $33.55

سعر الذهب عيار 12: 95.31 شيكل // $28.76

سعر أوقية الذهب: 5,929 شيكل // $1,789

سعر جنيه الذهب: 1,334 شيكل // $402,61

سعر كيلو الذهب: 190,628 شيكل // $57,514.

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