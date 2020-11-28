مدير (سي آي إيه) السابق: اغتيال زادة قد يتسبب في حرب اقليمية

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رام الله - دنيا الوطن

ذكر المدير السابق لوكالة الاستخبارات الأميركية، جون برينان، أن اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زادة "عمل إجرامي ومتهور للغاية".



ووفق ما نقلت قناة (العالم) الإيرانية، فقد حذر برينان من أن "اغتيال فخري زادة، قد يتسبب بجولة انتقام وصراع إقليمي مميت"، مشيراً إلى أنه "سيكون من الحكمة أن يقاوم قادة إيران رغبتهم في الرد وانتظار عودة أميركا لقيادة المسرح العالمي"، وفق تعبيره.



وأضاف برينان في تغريدة "لا أدري ما إذا كانت حكومة أجنبية قد أذنت، أو نفذت مقتل فخري زادة".



وأوضح بالقول: "هذا العمل الإرهابي انتهاك صارخ للقانون الدولي، ويشجع المزيد من الحكومات على تنفيذ هجمات مميتة ضد المسؤولين الأجانب".



يذكر، أن صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، كشفت أن ثلاثة مسؤولين أمريكيين، أفادوا بأن إسرائيل تقف وراء اغتيال العالم الإيراني، فيما أعلنت إيران أن ضلوع اليد الأمريكية والإسرائيلية وعملائها الإرهابيين واضح في اغتياله، مؤكدة احتفاظها بحقها في الرد على هذه الجريمة.