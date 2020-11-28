دولي

وسائل إعلام تنشر صوراً لما تبقى من سيارة اغتيال العالم الإيراني "فخري زادة"

وسائل إعلام تنشر صوراً لما تبقى من سيارة اغتيال العالم الإيراني "فخري زادة"
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وسائل إعلام إيرانية، صوراً جديدة، لما تبقى من المركبة، التي انفجرت قرب مركبة العالم الإيراني فخري زادة.

وذكرت وسائل الإعلام، أن السيارة من نوع "نيسان" وكانت محملة بالمتفجرات.

وقتل رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا لدى وزارة الدفاع محسن فخري زادة، في عملية اغتيال، وصفتها طهران بـ"الإرهابية".

وأكدت وزارة الدفاع الإيرانية، مقتل رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا في الوزارة، محسن فخري زادة، في عملية اغتيال وصفتها بـ"الإرهابية".



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